OTSE DELFI TV-s: Jõelähtme rattamaratonil stardib kaheksakordne Eesti meister

Homme peetaval 11. Jõelähtme maratonil stardib jalgrattur Martin Loo, kellel on ette näidata kaheksa Eesti meistritiitlit krossisõidus. Sportlane võtab Bosch Eesti Maastikurattasarja parimatelt mõõtu 50 km distantsil. Delfi TV vahendab üritusest vahemikus 13:15-16:00 otsepilti.

Loo plaanib tuule alla teha sarja mitmekordsele võitjale ja tänavusele liidrile Caspar Austale. „Lähen võistlema eesmärgiga võita, meelega poodiumikohti ära ei kingi ning kokkuleppeid ei sõlmi," teatas ta resoluutselt ja lisas, et võistlus on kõige parem treening juulikuus ees ootavateks tähtsateks mõõduvõttudeks.

„Varsti on tulemas kaks MK-etappi mägirattakrossis, Eesti ja Euroopa meistrivõistlused. Minu järgmised trennid ja seesama Jõelähtme sõit ongi eesmärgiga nendeks võimalikult hästi valmistuda,” selgitas rattur.

Vaatamata sellele, et viimased seitse aastat järjest pole Martin Lood keegi Eesti meistrivõistlustel krossiõidus alistada suutnud, peab rattur oma karjääri seni parimateks tulemusteks mullu MK-sarjas Saksamaal Albstadtis ja Rootsis Huskvarnas EM-il saavutatud 11. kohta. Tase selles seltskonnas on üsna ühtlane ja konkurents tihe, pooduimile jõudmiseks on vaja suuremat ja tuntavamat arenguhüpet,” tunnistas Loo.

Tahet 29-aastasel noormehel uute eesmärkide poole püüdlemiseks jagub, kuid vaikselt tuleb mõlgutada ka muid mõtteid. „Mulle meeldib rattaga sõita ja tegelen alaga täpselt nii kaua kuni motivatsiooni jätkub. Võimalik, et pärast elukutselise rattasportlase karjääri lõpetamist vaatan mõne kutsekooli poole, sest mulle pakub huvi igasugune mehaanika ning tehnika – mootorid, autod, mootorrattad – kõik, mis sellega seotud. Kuskil kontoris ma tööd teha ei suudaks!” avaldas ta.

Rattaspordi juurde jõudis Loo varases nooruses. „Minu esimene ratas oli raudraamiga Trek 800, mis võis kaaluda nii umbes 15 kg. Kogusin selleks tükk aega raha, vanemad ka aitasid. Soov oma maastikuratas saada oli väga suur. Tahtsin oma lõbuks sõita, mingist trenni minemisest polnud juttugi. Tuleb välja, et see oli üks saatuslik ost. Ühel hetkel sattusin Kalevi jalgrattakooli trenni ja nii see kõik läks.”

Mägirattakrossi on Eestis sportlase sõnul üsna keeruline harrastada. „Ilmselt pole väga palju neid alasid, millega siin keerulisem tegelda oleks. Meil napib väljakutseid nii maastiku osas kui võistlusi, kus ma korraliku koormuse kätte saaksin. Õnneks on meil olemas nii Jõelähtme maraton kui Haanja100, kus ma kindlasti kohal olen. Samas on raskused mulle õpetanud, et suure tahtmise juures pole mite miski võimatu ja asju saab ära teha ka minimaalsete vahenditega!”

11. Jõelähtme maraton peetakse 10. juunil, kus maastikuratturid saavad valida 91 km, 50 km ja 19 km distantside vahel. Kavas on ka lastesõidud, mis on kõikidele noortele rattasõpradele tasuta.

Maratoni ajakava:

9.00 numbrite väljastamine ja registreerimine

11.00 91 km distantsi start

11.15 Saare lasteõidud

12.00 50 km distantsi start

12.10 19 km distantsi start