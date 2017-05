OTSE DELFI TV-s: Estonian Cycling Weekendi avab Tour of Estonia

Tänavu 16. korda aset leidev rattafestival Estonian Cycling Weekend (ECW) saab oma hoo sisse täna. Delfi TV vahendab kolme päeva võistlustest ka otsepilti.

Nagu viimastel aastatel tavaks saanud, siis avab ECW-i Tour of Estonia reedene avaetapp Tallinn-Tartu GP. Teiste seas asuvad tänavusel UCI 2.1 kategooriaga Eestimaa Velotuuril võidu eest heitlema nii hiljuti Aserbaidžaani velotuuril etapi võitnud ja mullu Tour of Estonial üldkokkuvõttes kolmanda koha saavutanud Mihkel Räim, aastaid Cofidise profitiimis pedaalinud Gert Jõeäär kui ka tunamullu Tour of Estonia võitnud Martin Laas. Nimetatud mehed sõidavad Eestimaa Velotuuril kodumaa värvides.

Tour of Estoniale tuleb üks UCI pro-kontinentaal taseme meeskond – USA-s baseeruv Novo Nordisk. Kontinentaaalmeeskondi on kirjas seitse, kellest tugevamateks võib pidada ukrainlaste KOLSS-i ja lätlaste Rietumu Banka-Rigat, viimase ridades osaleb Tour of Estonial ka Peeter Pruus. Rahvuskoondistest on lisaks Eestile stardijoonel veel Soome, Rootsi ja Leedu meeskonnad.



Etapid mullusest pikemad

Umbes sadakond profiratturit alustavad täna hommikul Ülemiste hotelli juurest Tartu suunas 211 km pikkust teekonda. Selleaastane marsruut on eelmisest aastast 21 km võrra pikem ja profiililt raskem. „Tänu Emumäele on Tallinn-Tartu GP-l esimest korda ka natuke tõsisem mäefiniš. Teine oluline muudatus on uus, ligi viiekilomeetrine kruusalõik, mis lisab vürtsi just sõidu taktikalisele poolele,“ kommenteeris võistluse direktor Indrek Kelk.

Tour of Estonia võitja selgub laupäeval, 27. mail, kui sõidetakse vaatemänguline Tartu GP otse linna südames. Tartu GP ring on sama, mis eelmisel aastal (9,6 km), kuid mulluse 15 asemel sõidetakse sel aastal kolm ringi enam. 172,8 km pikkuse etapi pärliteks on taaskord Vanemuise ja Jakobi tõusud.

Rattafestivali kulminatsiooniks on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit ehk 36. Tartu Rattaralli, mille põhidistantside (135 ja 62 km) stardijoonele on pühapäeval oodata ligikaudu 3500 ratturit.

