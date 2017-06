OTSE DELFI TV-s | Bosch Eesti maastikurattasari jätkub Rakveres

Bosch Eesti maastikurattasari jätkub täna Rakveres, Delfi TV vahendab üritusest alates kella 13.00-st otsepilti.

Ettevalmistused on korraldaja Vahur Leemetsa sõnul enamvähem kõik joonel. „Raja skeem on paigas ja võin täna öelda, et trass tuleb varasemaga võrreldes vähem tehniline. Lisaks võtame välja mõned savised lõigud, et ekstreemsetes oludes oleks lihtsam. Mullune vihmas peetud poriralli andis hea õppetunni. Suurema osa Pajusti pargist jätsime ka samal põhjusel välja, samas tervitab seal võistluse päeval kõiki legendaarne lõõtsamees ning melu saab olema muhe. Siplase mäel viisime laskumised n-ö serpentiini, et vähem kogenud spordisõbrad saaksid sealt turvaliselt alla ning ei peaks jalutama. Lisasime paar päris uut metsalõiku,“ tutvustas Leemets.

Maratoni õnnestumisele aitab kaasa pea sada vabatahtlikku. „Inimtööjõud on meil tõesti entusiasmi peal, niitmine on töö, mis on ehk rahas mõõdetav. Kolmandik distantsist tuleb niita trimmeriga, ülejäänud saab traktoriga. Trass kulgeb üle 60 erineva maaomaniku valduse, kes lubavad

ratturitel eramaal viibida vaid avatud raja sõidul ning maratoni põhipäeval. Sellepärast ei ole testsõiduks võimalik ka märgistust maha panna,“ põhjendas korraldaja.

Tõusumeetreid pole Leemets kokku lugenud, kuid lubab, et neid on vähem kui Rõuges, kuigi väidetavalt on Rakvere võistlusel osalejate keskmine kiirus oluliselt madalam.

Ajakava:

9.00 registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine

12.00 põhisõidu start

12.10 Saare lastesõidud (kirku pargis)

13.15 noorte- ja matkasõidu start