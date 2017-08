OTSE DELFI TV-s | Balti Keti Velotuuril sõidetakse otsustav neljas etapp

Balti Keti Velotuur lõpeb täna Soomes, kui sõidetakse Helsingi – Porvoo – Helsingi etapp. Delfi TV otseülekanne alustab kell 10:25.

Balti Keti Velotuuri kolmas päev tõi ratturid Tartust Eesti Rahva Muuseumiesiselt Pirita velotreki lähistele.

220 km pikkune etapp oli sündmusterohke ja tuuline, kuid võitja selgus alles lõpusprindiga Pirital. Esimesene jõudis üle finishijoone norrakas Herman Dahl Team Sparebanken Sør võistkonnast, kes alistas lõpusprindis Leedu rahvuskoondise liikme Darijus Džervusi. “ Oli õnn omada parimat lahtivedamise rongi täna, kolm tiimiliiget ladusid mulle lõpuponnistuseks korraliku põhja. Minu meelest oli meie tiim täna parim, lihtsalt super töö”, sõnas Dahl.

Norrakad asusid asja kallale juba sõidu algusfaasis, kui 25ndal kilomeetril tugevas küljetuules püüti lõhkuda peagrupp ribadeks. 24 ratturit said seejärel kerge edumaa, kuid peatselt oli grupp taas koos. “Tõsine tööpäev oli. Proovisime külgtuules tempot tõsta, aga see meil luhtus. Sõidu lõpuosas ründasime meie vaheldumisi Israel Cycling Academy kuttidega. Minu arust Rietumu Banka Riga kõige targemaid otsuseid täna ei teinud, arvestades, et kollane särk oli ju nende valduses. Aga pärast kahte järjestikust teist kohta tundsime, et nüüd oleks meie kord”.

46 kilomeetril olnud esimese vahefinishi eel ründas Soome rahvuskoondise värvides sõitnud Hiski Kanerva, kes peale punktide ärakorjamist ootas ära jälitanud seitsmeliikmelisi grupi ja koos suudeti sisse sõita korralik edumaa. 87ndaks kilomeetriks oli gruppi jäänu vaid neli ratturit, kuid edu peagrupi ees suudeti kasvatada seitsmele minutile. Hiski Kanerva, Itamar Einhorn (Israel Cycling Academy), Klavs Rubenis ja Sergis Kaspars (mõlemad Läti rahvuskoondisest) hoidsid juhtohje enda käes, kuniks Pirita Velotrekini jäi veel kümmekond kilomeetrit. Etapi lõpuks oli aga kogu peloton kokku saanud üheks suureks grupiks ja võitja selgitati klassikalises sprinterite jõukatsumises. Enne tänast asus Herman Dahl üldarvestuses kolmandal kohal, 8 sekundit maas üldliidritest Maris Bogdanovicsist ja Benjamin Perryst. Koos võidu eest saadud boonussekunditega võttis Dahl enesele ka tuuri üldliidri kollase särgi. Võitjale kuulus täna ka võitluslikuma ratturi nominatsioon. aktiiivseima ratturi särk on Andris Vosekalni (Rietumu Banka Riga) seljas ning parima noorratturi valge särk Eesti koondislase Silver Mäoma valduses.

