#Repost @cyclingtartu (@get_repost) ・・・ Oskar Nisu on Dookola Mazowsza Velotuuril Poolas peale 1.etappi vahefinishite arvestuses liider. Mees oli enam kui pool võistlusmaast koos kahe kaaslasega eest ära. Punktid sai kirja ka lõpu poole rünnanud K.A.Vendelin. Etapilt tuli Normanile 14. ja Oskarile 16.koht. Mõlemad mehed kokkuvõttes Top20 hetkel. Eks homme proovivad poisid uuesti ikka kõrgemaid kohti püüda!

