Omanäoline Astangu rattasõit viib osalejad maa alla

EventRent Elamussõitude Sarja 2. etapp, 8. juulil toimuv Polari Maaalune Sõit on teadaolevalt ainus rattavõistlus Eestis, kus osalejatel tuleb osa rajast läbida maa all.

Nimelt jääb 6,7 km pikkusele ja endiste Astangu laskemoonaladude territooriumil kulgevale ringile kaks Peeter Suure merekindluse käiku, kuhu paigaldatakse võistluse ajaks rohkem kui sada LED-laternat. Mägiratta olümpiakrossi formaadis peetav võistlus kestab 90 minutit pluss üks ring.

„Mõlemad maaalused lõigud on umbes 200 meetrit pikad, kuid neist läbi sõites tundub vahemaa palju pikem olevat,“ kinnitas EventRent Elamussõitude Sarja peakorraldaja Mihkel Reile. „Tegemist on Peeter Suure käsul valdavalt Esimese maailmasõja ajal rajatud merekindluse laskemoonaladudega, mille nägemine on omaette elamus.“

Kui eelmisel aastal toimusid EventRent Elamussõitude Sarjas mägiratturitele ja fatbike'i omanikele eraldi stardid, siis tänavu lähevad kõik osalejad koos rajale. Sarja kokkuvõttes peetakse aga mägiratturitele, fatbike'i ja cyclo-crossi ratturitele eraldi arvestust.

Kes aga võistlemisest lugu ei pea, vaid soovivad piirkonna ajaloo keerdkäikudega tutvuda, saavad osaleda giidiga rattamatkal. Umbes poolteist tundi vältav matk viib osalejad muuhulgas Väike-Õismäele, Harku järve ümbrusesse ja teistesse põnevatesse kohtadesse.

Eelmisel aastal võitis maaaluse sõidu Dmitri Sõptšenko. Teise koha sai Raiko Kaldoja ja kolmas oli Juri Molev.