Teisipäeval, 14. veebruaril algaval kõrgema kategooria Omaani velotuuril on stardis koguni kolm eestlast. Lisaks Rein Taaramäele (Katjuša-Alpecin) ja Tanel Kangertile (Astana) lükkab ratta joonele teist hooaega proffide hulgas alustav Martin Laas (Delko Marseille Provance KTM).

Eksootiline Omaani velotuur tekkis võistluskalendrisse 2010. aastal, pakkudes tippklubidele kevadklassikuteks valmistumisel soojas kliimas väärt võidusõidu.

Võitjate nimekiri on velotuuril uhke, alustades Fabian Cancellarast ja lõpetades Vincenzo Nibaliga. Ainus kahekordne võitja on Chris Froome.

Tänavusel jõuproovil on kavas kuus etappi, kõik grupisõidud. Üldkokkuvõtte osas saab määravaks eelviimane etapp, mis lõppeb Jabal Al Akhdhari mäe otsas (1235m üle merepinna). Tõusu 5,7km keskmise raskusprotsent 10,5.

🔆 OFFICIAL ROUTE 🔆

6 stages, 885 km, 18 teams...here is the official route of the 2017 @tourofoman. #TOO2017 > https://t.co/vJYgyFvXzG pic.twitter.com/LIIGnCSQaM— Tour of Oman (@tourofoman) January 30, 2017

Meeldetuletus eelmise aasta otsustavast etapist:

While @romainbardet was the 1st to take off with just over 100m to go, Nibali hung on to his wheel & overtook him to capture victory. pic.twitter.com/GQG67QBKt0— Tour of Oman (@tourofoman) February 9, 2017

Eelmise aasta velotuuri lühike videokokkuvõte: