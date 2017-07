Noor rattur Karpenko kordas Kangerti 14 aasta tagust saavutust

Gleb Karpenko võitis Ungaris Györis toimuval Euroopa noorte olümpiafestivalil jalgratta 10km eraldistardis pronksmedali.

Kuldmedali teenis taanlane William Blume Levy ajaga 13:12.35, hõbeda sakslane Michel Hessmann ajaga 13:17.43 ja pronksmedali võitis Eesti koondislane Gleb Karpenko ajaga 13:18.32. Võitlus poodiumikohtadele oli tihe, sest ka neljas koht ei jäänud kaugele – itaallane Antonio Tibberi jõudis finishisse ajaga 13:18.37. Teised Eesti koondislased näitasid ka tugevat sõitu - Erki Laanemäe sai 13. koha ning Toomas Vool 38. koha. Võistlejaid oli stardis 97.

Karpenko startis keskelt – sajakonna võistleja seast 53ndana. „Mulle sobis see hästi, teadsin juba sõitma hakates osasid tulemusi. Sõidu ajal konkurentide sõiduaegu enam ei kuulnud, sest raadioside hakkis. Kuulsin treeneritelt vaid üksikuid sõnu: „... pane! ....“,“muigas ta. „Samas see teadmatus ei mõjutanud mind kuidagi kiiremini ega aeglaselt sõitma, tegin ikka oma sõitu. Rada oli raske – ühes suunas suur kiirus, tagasiteel tugev vastutuul. Mägesid polnud, küll aga paar suurt viadukti ja palju pöördeid. Ilm sobis mulle muidu hästi – oli nagu Eestis. Finišisse jõudes olin oma ajaga esimene, aga pärast mind tulid sisse viimaste seas startinud taanlane ja sakslane ning nende ajad osutusid kiiremateks,“ rääkis Karpenko, kes tunnistas, et kindlat medaliplaani tal polnud, aga tugev võidusoov küll. „Olen rõõmus, et pronksmedali võitsin.“

16-aastase Karpenko võidetud medal on Eesti jalgrattasportlastele Euroopa noorte olümpiafestivalilt läbi aegade teine. Esimese võitis samalt distantsilt 2003. aastal toona samuti 16-aastane Tanel Kangert, kelle medal oli ka pronksikarva.

Gleb Karpenko on pärit Narvast ning kuulub Kalevi Jalgrattakooli ridadesse. Tema treeneriks on Ado Hein. Sügisest asub Karpenko õppima Audentese Spordigümnaasiumis, seni on ta treeninud üksinda või koos isaga. Isa on ka see, kellest innustatult Gleb rattaspordiga tegelema hakkas – nimelt on ta noorteklassides samuti rattaspordiga tõsisemalt tegelenud.

Järgmiseks tahab Karpenko näidata häid tulemusi olümpiafestivalil neljapäeval peetavas 71,8 km grupisõidus ja mõtleb juba ka järgmise aasta Euroopa meistrivõistluste peale.