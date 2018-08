Noor jalgrattatalent kaotas mägironimisel jala

Costa sai raskelt vigastada, kui tema parem jalg jäi 1800-kilose kivirahnu alla. Arstidel ei jäänud muud üe, kui jalg altpoolt põlve amputeerida.

Rattatiim avalikustas rahakogumise kampaania Tour of Utahil, kus Costa saavutas 2016. aastal teise koha.

Costa sõitis Axeon Hagens Bermani meeskonna eest 2016. ja 2017. aastal, võites Tour de Bretagn`i, kuid kui tema tiimikaaslane Chad Young hukkus Tour of the Gila`l 2017 toimunud õnnetuses, otsustas ta rattaspordis vaheaasta võtta.

Costa ronis 3840 meetri kõrgusel Connessi mäel üksinda. Pärast õnnetust leidsid ta kaks matkajat ja Mono maakonna šerifi otsingumeeskond.

Saddened to report dear friend & former teammate Adrien Costa was seriously injured while rock climbing causing him to lose part of his leg. We set up a GoFundMe page to support his rehab. Please consider donating & sharing, anything helps.https://t.co/XsT9gtovM3