Nõmmela sai Belgia ühepäevasõidul viienda koha

187,4 km pikkuse sõidu võitis grupifinišis hollandlane Wouter Wippert (Roompot - Nederlandse Loterij) norralase Herman Dahli (Team Joker Icopal) ja prantslase Justin Julesi (WB Aqua Protect Veranclassic) ees.

Päev varem Great War Remembrance Race'i võitnud Mihkel Räikm (Iisrael Cycling Academy) piirdus 114. kohaga (+1.59).

"See oli kõige kergem sõit, mille sel hooajal teinud olen. Võimsusandurgi ütles, et mu tavaline sama pikk trenn on raskem kui tänane sõit," kirjutas Nõmmela Facebookis.