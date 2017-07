Nõmmela Prantsusmaal munakivilõikudega ühepäevasõidul seitsmes

Leopard Cycling meeskonna liige sai võitjaga võrdse aja 3:34.38, tiimikaaslane Alexander Krieger oli finišis neljandana. Võidu võttis belglane Roy Jans (WB Veranclassic - Aqua Protect).

Järgmise stardi teeb Nõmmela juba kolmapäeval, 26. juulil, kui algab viiepäevane Alsace´i velotuur.

At #GPPérenchies, Krieger and Nõmmela collected another two top 10 finishes for #leopardcycling!

More info! ⬇️https://t.co/7xT6NvgdKX pic.twitter.com/w0XcICuPrr— Leopard Cycling (@Leopard_Cycling) July 24, 2017