Nibali treener: mägironijad vajavad enne viimast etappi Dumoulini ees vähemalt kaheminutilist edu

Giro d'Italia üldliidri Tom Dumoulini (Team Sunweb) edu Nairo Quintana (Movistar) ees on 2.23. Kõik teavad, et raskema kondiga Dumoulin ei liigu mägedes sama nobedalt kui Quintana ja 2.47 kaotav Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida).

Nibali treeneri Paolo Slongo hinnangul on Dumoulinil hüpoteetiliselt aga viieminutiline edu. Nimelt lõpeb Giro 29,3-kilomeetrise eraldistardiga, mis on Dumoulini trumbiks. Slongo prognoosib, et kui Dumoulin kaotab enne viimast päeva mägironijatele vähem kui kolm minutit, tuleb tema Giro üldvõitjaks, vahendab Spordipartner.ee.

"Dumoulin on eraldistardis väga tugev ja ta on arenenud ka mägedes. Meie ainus lootus on, et viimasel nädalal tabab teda kriis. Viimane temposõit sobib Dumoulinile väga hästi," analüüsis Slongo.

Itaalia velotuuril on jäänud sõita veel üheksa etappi.