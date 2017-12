Neljakordne maailmameister | Froome'i puhul kehtivad topeltstandardid

Neljakordne temposõidu maailmameister, sel hooajal koos Rein Taaramäega Katjuša-Alpecinis sõitnud Tony Martin on äärmiselt nördinud selle üle, kuidas Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) on menetlenud neljakordse Tour de France'i võitja Chris Froome'i halva analüütilise leiu juhtumit.

Martin on veendunud, et tänavusel Vueltal kõnealuse proovi andnud Froome poleks tohtinud sellele järgnenud maailmameistrivõistlustel osaleda, sest info halva analüütilise leiu kohta oli selleks ajaks olemas nii UCI-l kui ka Froome'i tööandjal Skyl, kirjutab Spordipartner. "Christopher Froome'i juhtumi puhul on kasutatud topeltstandardeid," kritiseeris Martin.

Astmahaige Froome'i uriiniproovist leitud liiga suures koguses salbutamool on WADA keelatud ainete nimekirjas eraldi klassifitseeritud. Selle aine leiu puhul ei määrata koheselt võistluskeeldu isegi siis, kui ka B-proovi tulemus on positiivne.