Nädala eest Taaramäed üllatanud soomlane tuli MMil U23 grupisõidus medalile!

Maailmameistriks tuli šveitslane Marc Hirschi, kes ründas kolmesest juhtgrupist umbes kümmekond kilomeetrit enne lõppu. Rünnak leidis aset laskumisel. Šveitslase võiduaeg 179 km pikkusel mägisel distantsil 4:24.05. Finišis oli Hirschi edu belglase Bjorg Lambrechti ja Hännineni ees 15 sekundit.

Soomlane on esikolmikust ainus, kes sel hooajal kuulus amatööride leeri. Nüüd võib kindel olla, et tuleval aastal sõidab ta profina. Vägagi võimalik, et Hänninenist saab Taaramäe tiimikaaslane Direct Energie meeskonnas.

Eestlasi täna MMil rajal polnud.