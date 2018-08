Naabrite aiapeole tunginud ja seal märatsenud rattalegendil pandi käed raudu

Ullrichi naaber on Saksamaa näitleja ja filmirežissöör Til Schweiger. Ta pidas parasjagu pidu, kuhu Ullrich polnud kutsutud. Juhtunut kajastanud ajalehele Bild ütes Ullrich, et tahtis vaid Schweigerile "nägemist" öelda ning hüppas üle aia, kuna tema hüüetele ei reageeritud.

"Ma hüüdsin, aga keegi ei teinud minust välja, seega ma läksin tema valdustele," ütles 2000. aasta Sydney olümpiavõitja, 1997. aasta Tour de France'i ja 1999. aasta Vuelta tšempion.

Teguviisi, mida Hispaania meedia nimetas "ähvardamiseks", põhjendas Ullrich sellega, et ta vaid naljatles mõne Schweigeri külalisega, "kuni üks neist mulle kung-fu löögiga kaela kargas". 44-aastane sakslane lisas, et on valmis Schweigeri ees vabandama, kuid ootab, et seda teeks ka filmimees.

"Ma olin politseijaoskonnas viis tundi. Saan kinnitada, et mul oli intsident oma naabri Janiga. Sellisena ma küll oma puhkust ette ei kujutanud," rääkis Bildile Schweiger.

Abielulahutus mõjus raskelt

Ullrich lisas, et tal on käsil raske eluperiood. Pärast abikaasast Sarast lahkuminekut langes ta uimastite ja alkoholi küüsi ning võitleb sõltuvusega teraapias käies.

"Oma laste armastuse nimel käin praegu teraapias. Sarast lahutamine ja lastest distantseerumine, keda ma pole lihavõttepühadest saadik näinud ja kellega harva räägin, on mind palju mõjutanud. Seetõttu olen teinud ja võtnud asju, mida väga kahetsen," sõnas eksrattur.

Reedene vahejuhtum polnud Ullrichi elus sugugi esimene kord politseiga tegemist teha. 2002. aastal jäi ta autoroolis purjus peaga vahele ja kaotas juhiloa, 2014. aastal põhjustas ta joobes peaga Šveitsis kolme auto kokkupõrke ning sai selle eest kopsaka rahatrahvi ja tingimisi vanglakaristuse.

Ullrich tunnistas 2013. aastal, et tarvitas karjääri jooksul Hispaania arsti Eufemiano Fuentese abiga veredopingut. Rahvusvaheline spordiarbitraaž tühistas kõik tema tulemused alates 2005. aasta maist, kuid tähtsamad tiitlid, mille ta saavutas kõvasti varem, jäid mehele alles.