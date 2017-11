Mis juhtus? Belgia jalgrattur suri une pealt

Teda peeti talendikaks ratturiks, tänavusel U23 vanuseklassi Pariis-Roubaix´l saavutas Vanacker 20. koha.

Pühapäeva õhtul läks noormees kodus magama ja esmaspäeva hommikul enam ei tõusnud. Tiimi mänedžeri Michel Pollentieri sõnul ei meenu talle Vanackeri tervise osas ühtegi kaebust, ka arstliku kontrolli testid olid alati korras.

Mis põhjusel Bjarne Vanacker suri, sellele peab vastuse andma lahkamine.

Our thoughts go out to friends and family of Bjarne Vanacker (20 / 🇧🇪) - @EFC_LR_VULSTEKE - who sadly passed away last night... #RIP pic.twitter.com/HQOuMcWqdn— Leopard Cycling (@Leopard_Cycling) November 6, 2017