Mihkel Räime klubi palkas endise tunnisõidu maailmarekordiomaniku

Austria temposõiduäss on kaks viimast hooaega leiba teeninud Trek-Segafredos, kuid ta kinnitas, et World Touri klubist Pro Continental tasemele siirdumine pole tagasilöök, kirjutab Spordipartner.ee.

"See on võimalus särada veel rohkem Prantsusmaal ja Belgias, kus olen viimastel aastatel ilusaid tulemusi saavutanud," lausus Brändle, kes on teeninud 11 profivõitu, aga tänavu pole esikohani jõudnud.

Brändle võttis 2014. aastal enda nimele tunnisõidu maailmarekordi, kui läbis Aigles 51,852 kilomeetrit, kuid jäi sellest 2015. aasta veebruaris ilma.