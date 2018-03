Mihkel Räim värskes ajakirjas: see, mis World Touri sõitudes toimub, on päris valus

Profirattur Mihkel Räim, kellest rattaajakirja märtsinumbris on pikk lugu, ütleb, et on nüüd jõudnud „suurte poiste hulka“ – nii nimetab ta kõrgema klassi võidusõite, kus osalevad World Touri tiimide ratturid.

„Kõik maailma parimad pojad on kokku tulnud,“ iseloomustab Räim lühidalt neid sõite. „Kõik World Touri tiimid osalevad, on väga suur vahe, kas neid on viis või viisteist. Kõikidel on vaid üks eesmärk – võita! Keskmine kiirus on nii üleval, kui veel olla saab. Kui vara maha jääd, siis ei ole midagi teha.“

Mis on Räime ja tema meeskonna Israel Cycling Academy eesmärgid sel hooajal, sellestki profirattur räägib. Ka sellest, miks ta tegi meeskonnaga vaid aastase lepingu, kuigi pakuti veel üht aastat lisaks.

Oma arengu kohta profina ütleb Räim: „Ma pole ühelgi aastal teinud sellist ulmelist arenguhüpet, mis oleks olnud palju parem eelmisest hooajast. Samas ma näen oma treeningunäitajaid, olen neid kasvatanud, ning selle pealt on tulnud ka areng. Kui välismaalastega, näiteks prantslastega, võrrelda, siis pigem aeglaselt. Mõned neist, kellega juunioride seas koos sõitsin ja siis alt üles vaatasin, on praeguseks juba rattasõidu lõpetanud. Mul küll sellist tunnet pole, et kõik oleks saavutatud või liiga lihtsalt tulnud.“

