Mihkel Räim pääseb taas võistlusrajale

Enam kui kaks kuud vigastuspausi pidanud profijalgrattur Mihkel Räim sai sel nädalal arstidelt häid uudiseid.

Hispaanias tehtud uuringud näitasid, et parema käe ranne on paranenud. Kukkumise tagajärjel murdunud luu on kokku kasvanud ja Räim võib uuesti liituda võistluskarusselliga.

"Kuus päeva olen saanud juba intensiivselt treenida," sõnas Põhja-Hispaanias Gironas viibiv rattamees. "Kohati on käsi valulik ja taastumisprotsess alles kestab, aga treeningutel midagi tegemata enam ei jää. Esimese stardi teen eeloleval pühapäeval Prantsusmaal ühepäevasõidul Tro-Bro Leon," lisas Räim.

Kui kõik laabub, siis tuleval nädalal on eestlane mitmepäevasõidu Vuelta a Castilla y Leon stardis.