Mihkel Räim Itaalias esmakordselt peetava velotuuri teisel etapil kolmas

Itaalias esmakordselt toimuva Adriatica Ionica Race'i velotuuri teise etapi, 153 kilomeetri pikkuse grupisõidu võitis sprindifinišist itaallane Elia Viviani (Quick-Step Floors). Teisel kohal lõpetas samuti itaallane Simone Consonni (UAE-Team Emirates). Mihkel Räim (Israel Cycling Academy) saavutas kolmanda koha.

"Kui viimased 30 km välja jätta siis oli etapp nagu käiks rattaga poes piima järel. 30 km enne lõppu hakkasid tõusukesed ja sealt lõpuni oli ei midagi muud kui gaas põhja. Kolmas koht selliste meeste taga nagu Viviani ja Consonni, pole paha, kuid me kõik ju teame, et võita on magusam," võttis Räim sõidu kokku.

Avaetapi, meeskondliku jälitussõidu võitjatiimi kuulunud ja liidrisärgi selga saanud Viviani jätkab esikohal ka kolmanda etapi eel. Räim jätkab kokkuvõttes 37. kohal, kaotades võitjale üks minut ja 57 sekundit.

Reedel sõidetakse mitmepäevasõidul 158 kilomeetri pikkune mägine etapp, mis lõppeb Psso Giau mäe otsas. Velotuur kestab pühapäevani.