Michael Jordanit jumaldav rattur püstitas Girot lõpetades rekordi

Äsja Giro d'Italial finišeerinud austraallasest Adam Hansenist sai esimene rattur, kes lõpetanud järjest 20 suurtuuri.

Lotto-Soudali tiimi kuuluv Hansen alustas pikka teekonda 2011. aasta Vueltal, kirjutab Spordipartner.ee. 37-aastane sportlane kinnitas, et rohkem teda suurtuuridel ei näe.

"Võib-olla oli see saatus, et kõik lõpeb siin, kuigi vahepeal oli minu eesmärgiks läbida järjest 23 suurtuuri. See on minu iidoli, Michael Jordani särginumber," lausus Hansen, kelle emapoolsed vanavanemad on pärit Itaalia Cuneo provintsist Piedmontist.