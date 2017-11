Martin Laas sai Hiinas tagasi eneseusu ja võimalik, et näkkab ka klubiga

Kaks hooaega Prantsusmaa prokontinentaal tasemega profiklubis Delko-Marseille Provence KTM sõitnud Martin Laas on sunnitud tulevaks aastaks aste madalamale laskuma.

Kontinentaalse tasemega profiklubidega läbirääkimised käivad ja Laas on lootusrikas, et lepinguni ka jõutakse. Uued võimalused avanesid sisuliselt viimasel minutil, hooaja viimase velotuuriga Hiinas. Hainani mitmepäevasõidul oli ta neli korda etappidel teine ning see tekitas klubiotsinguteks hea fooni.

"Võin öelda niipalju, et Hainani velotuuri tulemused tekitasid lisaväljundeid, millega edasi minna. Midagi kindlat hetkel pole, aga uued kontaktid ja uued suhtlused on töös. Prokontinentaal tasemega klubis ma ei saa jätkata, seda võin öelda. Aga olen valmis sammu madalamale astuma, et sealt uuesti kõrgemale liikuda," rääkis Laas jalgrattahooaja pidulikul lõpetamisel Delfile.

Marseille´i klubi särgis oli Hainani velotuur Laasile kõige meeldejäävamaks võidusõiduks üldse. Kaks hooaega möödusid üldises plaanis nutuselt, ilma särata. Euroopas ei õnnestunudki märki maha saada.

"Kui ma Hiinas poleks üldse pildile pääsenud, siis võib-olla tõesti mõelnuks päris tõsiselt, et mille jaoks ma üldse sporti teen. Aga uskusin, et seal on võimalik tulemust teha ja mingitele tiimidele silma jääda. Vaimusilmas olin kaalunud ka varianti aastaks tagasi minna Prantsusmaale amatööriks, et seal end uuesti üles töötada. Praegu loodan, et saan ikkagi proffide hulgas jätkata. Isegi julgeks välistada amatööriks tagasi mineku," rääkis 2015. aasta U23 Euroopa meistrivõistluste kuues mees.

Lisaks tulemustele sai Laas Hiinas tagasi meelerahu. Ta nägi, et on suuteline võidu sõitma ja kõrgete kohtade heitluses kaasa rääkima.

"Sain aimu sellest, et kõik pole kadunud. See oli kõige tähtsam. Ühel etapil, kus olin teine, oli pikkust 230 km. Etapi eel olin väga skeptiline. Teadsin, et sprindis olen okei, aga kui sõit kestab ajaliselt pea kuus tundi, kas siis enam sprindijalga on. Sain enda jaoks väga positiivset tagasisidet ja uut energiat. Tervis pidas samuti vastu. Olime meeskonnaga Hiinas kuu aega ja meil tuli 19 starti. Tervis ei andnud kordagi alla. See oli väga positiivne."