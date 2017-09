Mari-Liis Juul saavutas MMil 8. koha

Pararatta maanteesõidu MMil saavutas Eesti liikumispuudega jalgrattur Mari-Liis Juul täna C5 klassis 8. koha. Ühissõidu 16 startija seas tuli Eesti pararattur 11. kohale. Sõidu keskel sai eestlane kirja ka kiireima ringiaja.

Juuli start ja esimesed ringid olid lootusrikkad, kuid kolmandat korda rada läbides jäi ta peagrupist maha. Ratturi kurvastuseks teda viimasele ringile enam ei lastud, kuna naistest kaks minutit varem startinud C1-C3 klasside mehed hakkasid juba finišisse jõudma.

Tehniliselt sujus sõit Mari-Liisi enda hinnangul hästi. “Rada oli kahe tõusuga, millest üks lauge ja pikk ning kus täna hommikul oli ka vastutuul. Teine tõus oli järsem, aga lühike. Sõidu käigus väsimuse tekkides muutub iga mäest üles saamine järjest raskemaks,” kirjeldas rattur tänast läbitud rada.

“Edestasin mõnda C4 klassi naist, kellele olen varasemalt sageli kaotanud ja see oli selge märk üldise taseme paranemisest. Pisut andis tunda siiski võistlusjooksude puudumine, kuid seda enam on üllatuslik, et sõidu keskel sain kirja kiireima ringiaja,” rääkis sõiduga üldjoontes rahule jäänud Mari-Liis.

MMi naiste C4-C5 klasside arvestuses läks võit Saksamaale. Reedel oli Juul saanud 23,3 km pikkusel eraldistardiga sõidus 9. koha.