Mainekas rattaportaal Cyclingnews võttis luubi alla Mihkel Räime

Inglise keelne portaal Cyclingnews avaldas loo Mihkel Räimest, kes on kahel hooajal järjest olnud Iisraeli profimeeskonna Cycling Academy enim võite kogunud rattur.

Loos räägitakse lõppenud hooajast ja mõistagi heidetakse pilk ka tulevikku. Meeskonda ootab kõigi eelduste kohaselt tuleva aasta mais ees suurtuuri debüüt, kui Jeruusalemmast stardib Giro d`Italia. Iisraeli klubil automaatset stardikohta pole, aga vabapääse (wild card) on nende jaoks broneeritud.

"Kui olin noor, siis Girol sõitmisest ma ei unistanud. Ei teagi miks. Minu jaoks oli alati number üks Tour de France," kõneles Räim suurtuurile pääsemise ootusest. "Kaks kuud tagasi, kui sain aru, et Giro stardib Iisraelist, tekkis mõte, et võin suurtuurile pääseda ja see oleks kahtlemata midagi erilist. Aga, ma hoian jalad maas ja eks me näe, kuidas läheb."

