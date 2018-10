Mägedemehed sealt, kus mägesid polnud

On filme ja raamatuid, mis lõpevad punktiga. Lugu on läbi, kõik on öeldud. „Mäed mida polnud” väärib kolme punkti, sest nii palju jäi ütlemata. Ent kui kujutada tippratturi eksistentsi kõiki detaile hiiglasliku puslena, pole lootustki, et kõrvaltvaataja kogu pilti hoomaks, sest hea, kui talle kildudest paarigi protsenti pakkuda suudetakse.