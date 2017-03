Kaheksa aastat Euroopa Jalgratturite Liidus (UEC) asepresidendi rolli täitnud Madis Lepajõe kandideerib sügisel esmakordselt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) juhatusse.

Sellise mandaadi sai ta eile Brüsselis toimunud UEC korralisel kongressil. Euroopa alaliidul on UCI juhatuses seitse kohta, kandidaate seatakse üles kümme. UEC kongressi hääletuse tulemusena pääsesid kümne väljavalitu hulka - Tom van Damme (Belgia), Marian Stetina (Tšehhi),

Madis Lepajõe (Eesti), Toni Kirsch (Saksamaa), Renato di Rocco (Itaalia), Harald Tiedemann Hansen (Norra), Artur Manuel Moreira Lopes (Portugal), Igor Makarov (Venemaa), José Luis Lopez Cerron (Hispaania) ja Erol Kucukbakirci (Türgi).

UCI kongress leiab aset maanteesõidu maailmameistrivõistluste ajal, 21. septembril Norras, Bergenis. Näiteks Baltikumist, Soomest ja Rootsist pole UCI juhatuses ühtegi liiget kunagi olnud. Selles plaanis on võimalik Madis Lepajõel teha ajalugu. Euroopa alaliidu juhatusse Lepajõe seekord enam ei kandideerinud. "Olin kaheksa aastat UEC-s asepresidendi ametis ja tundsin, et olen end selles rollis ammendanud. Eesti alaliit esitas mind hoopis UCI juhatuse kandidaadiks ja esmane valiksõel õnnestus läbida. Ka UCI praegune president Brian Cookson avaldas mulle poolehoidu," kommenteeris Lepajõe Delfile.

Cooksoniga on Lepajõel hea kontakt. Nad mõlemad on pidanud UCI komissari ametit, lisaks aastaid kokku puutunud Euroopa Jalgratturite Liidu telgitagustes. Üks asepresidendina, teine Suurbritannia alaliidu juhina. See võib olla sügisestel valimistel kõva valuuta. Aga nii või naa tuleb Lepajõel teha kampaaniat, et valituks osutuda. "Eelkõige tuleb suhelda alaliitudega väljastpoolt Euroopat, et piisavalt toetust koguda," arvas Lepajõe.

UEC presidendina jätkab teist 4-aastast ametiaega prantslane David Lappartien. Asepresidentidena kuuluvad juhatusse Agata Lang (Poola), Rocco Cattaneo (Šveits) ja Aleksander Gusjatnikov (Venemaa).

Kongressil jagati ka kõrgeid aumärke inimestele, kes on Euroopa rattaspordi arengule kõvasti kaasa aidanud. Seekord pälvisid tunnustuse viis persooni, nende hulgas Madis Lepajõe. Talle omistati UEC Kuldne aumärk. "Hakkan vist vanaks jääma, kui juba ordeneid kiputakse jagama," viskas Lepajõe enda kulul nalja. Statuudi kohaselt võib säärase tunnustuse pälvida maksimaalselt viis inimest aastas.