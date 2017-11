Madis Lepajõe valiti UCI-s olulise komisjoni liikmeks

Eesti jalgratturite liidu (EJL) juhatuse liige ja kauaaegne rahvusvahelise jalgratturite liidu (UCI) komissar Madis Lepajõe valiti neljaks aastaks UCI komissaride komisjoni liikmeks.

Tegemist on ametikohaga, kuhu väikeriikide esindajad naljalt ei satu. Komisjon määrab kõigi UCI kalendrivõistluste peakohtunikud. Suurematele jõuproovidele, nagu tiitlivõistlused ja suurtuurid Tour de France, Giro d´Italia ning Vuelta määratakse kuni viis komissari. Töögruppi kuulub seitse liiget, neist kolm on Euroopast.

"Võistluste määramiste kõrval on komisjoni haldusalas ka kohtunike koolitamine ning järelkasvu tagamine," sõnas Lepajõe, kes asus värskelt Tartu abilinnapea ametikohale. UCI komisjonis on tema spetsialiteediks maanteevõistlused ja cyclo-cross. Endiselt on tal võimalik jätkata ja tegevkohtuniku tööd.

Septembris kandideeris Lepajõe UCI juhatuse liikmeks, aga valituks ta ei osutunud. Seepeale lubas värske UCI president David Lappartient eestlase teadmistele rakendust leida mõnes komisjonis. Prantslane pidas sõna ning kaheksa aastat Euroopa jalgratturite liidus asepresidendi rolli täitnud Lepajõe on olulise komisjoni liige.