Maastikurattur Caspar Austa tegi seda jälle!

Maastikurattur Caspar Austa läheb laupäeval 20. Tallinna rattamaratoni

starti stressivabalt teadmisega, et tema nimele kirjutatakse Bosch Eesti

Maastikurattasarja hooaja üldvõit ja seda juba kolmandat aastat järjest.

Kevade alguses Austale „kinda” visanud Jõeäär osutus tiitlikaitsjale

parajaks pähkliks, kuid Elvast pärit rattur ei lasknud sellest ennast

ülemäära heidutada. „Gert pakkus kõvasti pinget, aga kui ma Viljandis

Mulgi rattamaratoni lõputõusul suutsin tal eest ära sõita, siis sain

aru, et ta ei olegi päris võitmatu. Jõelähtmel tegi ta põhidistantsi

asemel kaasa XXL-sõidu ja võttis minult liidrisärgi seljast. Elvas

lähenesin taktikaliselt, sõitsin selle etapi läbi nagu muuseas, kuigi

jäi küll veidi kripeldama ja oleksin kodurajal soovinud paremini

esineda. Panin oma trumbid välja Rõuges, kus mul on üldiselt alati hästi

läinud,” rääkis Austa ja tunnistas, et sarja võitmiseks pead olema

hooaja hea tervise juures ning ka tehnikaga peab kõik sujuma.

„Eelnevatel aastatel on mul rehvide purunemise tõttu päris pingeliseks

läinud.”

Suurt rõõmu pakuvad Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juures

treeneriametit pidavale Caspar Austale tema õpilaste saavutused. „Madis

Mihkels on võtmas noorte- ja matkadistantsi üldvõitu. 2006. aastal

sündinud Stig-Kristjan Sillat sõidab end M12-klassis ilmselt kolme

hulka. Väga kihvt, sest need poolmaratonid on juba lastesõitudega

võrreldes palju tõsisemad mõõduvõtud. Õnneks on distantsid siiski

mõistlikud, sest üle 20 kilomeetri läheks juba paljuks,” lisas rattur.

„Igapäevaselt teeme poistega BMX krossi, milles Eestis palju võistlusi

ei korraldata ja Lätis pole me veel väga käinud. Tegemist on lastele

algõppeks väga hea alaga, mis annab neile korraliku rattatunnetuse.

Sealt pealt on juba metsa või maanteele lihtsam minna. Tundub, et

poistele hakkavad üha rohkem maastikusõidud meeldima, Mihkels ja

suuremad sõidavad juba ka maanteel päris kenasti,” tunnustas Austa.

Kuigi sarja võit on kindlustatud, siis suured sõidud ootavad Caspar

Austat veel ees. „Oleks aeg Tartu Rattamaraton ära võita, mis mul

viimati 13 aastat tagasi õnnestus. See on natuke teistmoodi sõit, kiire

ja pikk distants. Eesmärk on kõrge, kuid vähemalt medalit tahaksin sealt

küll saada. Sama ka maastikurattasõidu Eesti meistrivõistlustega, mis

toimuvad sel aastal Haanja100 raames. Ma ei ole kunagi sellel võistlusel

osalenud ja tean, et lihtne ei saa olema.”

Bosch Eesti Maastikurattasarja viimane etapp peetakse selle nädala

laupäeval Kõrvemaal 20. Tallinna Rattamaratonil. Valida saab 76 km, 47

km ja 20 km pikkuste distantside vahel ning kavas on ka lastesõidud.

Pärast võistlust toimub pidulik sarja autasustamine koos bändi ja

suupistetega.