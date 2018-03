Maaris Meier tegi Eesti rattaspordiajalugu

Maaris Meier sai esimese eestlasena Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) naistreeneri litsentsi.

Tegemist oli jalgrattaspordi naistreeneritele mõeldud koolitusprogrammiga, kuhu valiti igalt kontinendilt vaid kaks osalejat.

Eesti üks edukamaid maastikurattureid Maaris Meieri sõnul oli koolitus (kahe osaline: treeneri- ja mehaanikukoolitus) väga aktiivne ja hariv.

„Lisaks teooriale ja paksudele raamatutele oli võimalus omandatut ka reaalselt näidistrennide näol praktiseerida. Mehaanikukoolitus lõppes praktilise eksamiga, kus pidi rattal erinevaid asju seadistama. Treenerikoolitus, mis koosnes kodutöödest ja praktilistest ülesannetest võeti kokku klassikalise teooriaeksamiga,“ täpsustas Meier koolituse kulgu.

Meier usub, et omandatud rahvusvaheline treeneri sertifikaat lihtsustab treeneritöö edaspidist praktiseerimist, sest annab teatud kindlustunde, et lisaks juba varasemale kogemusele on lisandunud ka tugev teoreetiline põhi ja tehnilised oskused.

„Loodan tulevikus tihedamalt teha koostööd eesti noorte ratturitega ja aidata ala populariseerimisel ka alaliitu. Mõtteid edaspidiseks on palju ning nüüd tuleb vaid teha konkreetsed plaanid selleks, et innustada eesti noori end maastikurattaga siduma. Kindlasti jätkan ka laagrite korraldamisega ja hobimaastikuratturite innustamisega. Samuti on uus sertifikaat loonud võimaluse luua oma klubi ning mõtted sel teemal on peas juba ka keerlemas,“ võttis Meier oma tulevikuplaanid kokku.