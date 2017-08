Maanteesõidu EM-il käis esimese eestlasena rajal Silver Mäoma, meeste eliidi kuld Belgiasse

Tänavune Eesti täiskasvanute meister võistles U23 vanuseklassis ja sai 29. koha. Distantsi pikkusega 32 km läbis Mäoma ajaga 40.32. Kaksikvõidu teenisid taanlased. Kasper Asgreen edestas koondisekaaslast Mikkel Bjergi vaid napi ühe sekundiga. Mõlema mehe keskmine kiirus oli 50,3 km/h. Mäoma kaotas võitjale 2.58, et mahtuda 20 hulka tulnuks sõita pool minutit kiiremini.

Meeste eliitklassis krooniti Euroopa meistriks mullune hõbe belglane Victor Campenaerts (LottoNL - Jumbo), naiste eliitklassis kordas mullust võitu hollandlanna Ellen van Dijk (Team Sunweb).

#EuroRoad17 - Congrats to @ellenvdijk for the great win in the Time Trial European Championship 🥉 pic.twitter.com/F2KO6DunSb— UEC Cycling (@UEC_cycling) August 3, 2017