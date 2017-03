Eesti maanteeratturite juunioride ja U23 koondis alustavad sel pühapäeval võistlemist UCI Rahvuste karikal. Tegemist on sarjaga, mille põhjal pannakse paika riikide reiting ja sellest johtuvalt jagatakse omakorda pääsmed MM-ile.

Rahvuste karika esimeseks jõuprooviks on Belgia ühepäevasõit Gent-Wevelgem. U23 koondis läheb starti koosseisus Karl Patrick Lauk, Steven Kalf, Siim Kiskonen, Kristjan Johanson, Peeter Pung ja Gert Kivistik. Kõik kuus sõidavad igapäevaselt amatööridena Prantsusmaal.

"Kuna me mängime konkreetselt ühe kaardi peale, siis mängime Laugu peale," avaldas U23 koondise treener Rene Mandri sõjaplaani kõige üldisemalt. "Väga kahju, et Norman Vahtra on põlvevigastusega eemal. Vahtral on mingi sarnane häda põlvedega, nagu oli kunagi Tanel Kangertil. Hetkel on ta Eestis, ehkki klubi Prantsusmaal olemas, aga võistlushooaega alustada pole saanud. Väga keeruline prognoosida, millal ta üldse võistlema hakkab," andis Mandri vihje, et päris ideaalse rivistusega hooaja esimesele Rahvuste karikale peale ei minda.

Koondise liidri Laugu kõrval võiks üllatust oodata Siim Kiskonenilt. "Ta on võimekuse poolest vast kõige tagasihoidlikum, aga ta suudab vaatamata sellele väga hästi silma paista. Kavalpea, leiab pundis õigel ajal õige koha. Prantsusmaa amatööride sõitudel on ta kohe suutnud väga edukalt oma tarkust ära kasutada ja terve hooaja alguse stabiilselt sõitnud. Polegi vist 20 parema hulgast kordagi välja kukkunud. Temalt võib koondise sõitudes kõike oodata," rääkis Mandri võimalikust üllatusmehest.

Üldine seis U23 koondises on hea, nuriseda pole põhjust. "Mehi, kelle vahelt valida, on. Mitte nagu põhja- või lõunanaabritel, kes kratsivad kukalt, et pole viiendat-kuuendat sõitjat välja panna. Meil on vähe teisiti. Päris tegijaid on kaks-kolm, aga neid, kes reaalselt karussellis kaasa jõuavad sõita ja liidreid aidata, on kümmekond. Nende vahel käib tihe sõel, sisemine konkurents tuleb alati kasuks. Õhkkond on koondises hea, kõik toetavad üksteist, ehkki samal ajal ollakse üksteisele konkurendid. Kõik saavad aru, et kui tõestad oma tugevust, siis saad sõitudele peale. Kellelegi hinnaalandust ei tehta, kehtib aus sportlik printsiip," toonitas eksproff Mandri, kes koondiste tegemisi veab koos Jaan Kirsipuuga.

Juunioride seis nii lootustandev pole kui U23 vanusel. Mõned tendentsid teevad kohe päris mõtlikuks. „Juunioridega läheb aasta-aastalt üha raskemaks. Kas ei ole sport noortele enam selline väljund nagu vanasti või on eestlane mugavusühiskonnas natuke üle piiri läinud. Sel aastal tuli juunioridest edasi U23 koondise juurde ainult üks poiss. Iseenesest noortel tahtmist on, aga kes on võtnud sihiks ratturiks saamise, neil võtab vajaliku taseme saavutamine varasemast rohkem aega. Et jõuda treenituse kohapealt sinna välja kuhu vaja. Üldine liikumine on noortel niivõrd palju väiksemaks jäänud, et kestvusalade puhul annab see ilmselgelt tunda. Just juunioride klassis, U23 vanuses saab mahajäämuse piisava treeninguga järele aidata," arutles Mandri.

U23 Rahvuste karikas koosneb kuuest etapist, neist pooled sõidetakse ära 15. aprilliks. Ka Eesti koondis on kolmel järjestikusel etapil joonel, lisaks Gent-Wevelgemile veel teinegi klassik Belgias Ronde van Vlaanderen ning seejärel kahepäevane ZLM Tour Hollandis.