Maailma tipprattur Michele Scarponi kaotas tänahommikusel treeningul elu

Spordimaailm on langetanud pea, sest täna hommikul sai Itaalia keskosas Filottranos oma kodu lähedal surma üks hetke paremaid profijalgrattureid Michele Scarponi.

Gazzetta dello Sporti andmetel läks 37-aastane itaallane hommikul lühikesele treeningule, olles alles eile lõpetanud Alpide velotuuri (varasema nimega Trentino velotuur).

Tanel Kangerti meeskonnakaaslasele sõitis otsa veoauto, mille juht väidetavalt ei märganud ratturit.

Scarponit hinnati kaassõitjate seas kui meeldiva iseloomuga inimest, kel oli ka hea huumorisoon. Hiljuti nimetati ta Fabio Aru vigastuse tõttu tänavuseks Itaalia velotuuriks Astana meeskonna liidriks. Scarponi kuulus aastaid maailma tippu, tema suurimaks saavutuseks jäi Itaalia velotuuri üldvõit 2011. aastal.

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele. — Astana Proteam (@AstanaTeam) April 22, 2017









Michele Scarponi killed in training, veteran Astana rider hit by a truck near his home in central Italy. https://t.co/6CF5CsPRWp pic.twitter.com/vhZFXRcnzA

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) April 22, 2017

RIP @MicheleScarponi one of the funniest riders pic.twitter.com/QKvqEWApxX

— Gianni Meersman (@GianniMeersman) April 22, 2017