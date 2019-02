Lõiv jõudis Hispaanias pjedestaalile, Steinburgi tabas tehniline ebaõnn

75,9-kilomeetrisel ja 1572 tõusumeetriga etapil teenis esikoha liidrisärgis sõitev Ramona Forchini ajaga 3:31.51. Teisele kohale tuli Elisabeth Osl, kes kaotas võitjale vaid ühe sekundiga ning Lõiv jõudis finišisse ajaga 3:33.07. Steinburgil oli probleeme käiguvahetajaga ning lisaks lõhkus ta sõidu lõppfaasis rehvi, mis andis talle päeva lõpuks 9. koha ajaga 3:39.34.

"Sõit algas minu jaoks raskelt ning esimesel tõusul nägin vaid konkurentide selgu," tõdes Lõiv peale võistlust. "Sõidu lõppfaasis eksisin rajaga, kuid umbes 100 meetrit hiljem sain õige suuna õnneks uuesti kätte. Viimasel laskumisel sain suure kiviga vastu jalga, mistõttu lasin kogemata lenksust lahti ja sain veel enne lõpujoone ületamist kukkuda. Kolmas koht oli minu jaoks pigem meeldiv üllatus."

Steinburg tõdes, et tema enesetunne oli päeva algul väga hea ning esimesed 20 kilomeetrit sõitis ta koos liidriga. "Seejärel tegin ühe sõiduvea ja lõin käiguvahetaja vastu kivi. Kett tuli maha ja üks litritest oli vastu kassetti. Panin keti peale tagasi, painutasin käiguvahetaja sirgeks ja tundus, et saab edasi sõita," rääkis Steinburg oma ebaõnnest. "Kaotasin aega ja positsioone, kuid jätkasin oma tempoga sõitmist. Ligi 25 kilomeetrit enne finišit oli hästi kivine laskumine, kus lõhkusin oma tagarehvi. Lasin vahu sisse ja tundus, et saab sõita, aga paarisaja meetri pärast oli see uuesti tühi. Jäin seisma ja panin jooksule sisekummi sisse. Kaotasin väga palju aega sellega, aga õnneks saan tuuri ikka jätkata."

Kokkuvõttes jätkab liidrikohal Forchini. Teiseks tõusis Osl. Steinburg langes kolmandale positsioonile ning Lõiv tõusis tema selja taha neljandaks. Mitmepäevasõidu viimasel etapil sõidetakse 48,6 kilomeetrit, mille jooksul kogutakse 1804 tõusumeetrit.