Linnuke kirjas! Mihkel Räim teenis hooaja esimese UCI võidu

Esikoht mängiti välja suures grupifinišis, kus eestlasele järgnesid lätlane Emils Liepinš (Rietumu Banka) ja itaallane Pier Paolo De Negri (Nippo-Vini Fantini). Peeter Pruus (Rietumu Banka) sai peagrupis 53. koha.

Etapi võitnud Räim tõusis ühtlasi velotuuri liidriks.

Aserbaidžaani tuur kestab pühapäevani.

Got it! First win of our pro cont season! @mihkelraim is the winner in @tourdeazerbaijan 1 st stage. YALLA ISRAEL ACADEMY pic.twitter.com/VjK6RpnMWf— IsraelCyclingAcademy (@yallaACADEMY) May 3, 2017