Liikluskorraldus seoses Balti Keti velotuuri läbiviimisega

Läänemere-äärne Balti riikide ühine velotuur on pikkade ajalooliste traditsioonidega üritus, mis sai alguse 1955. aastal. Traditsioon katkes 1987. aastal. 2010. aasta novembris allkirjastasid Riias, kolme Balti riigi rattaliidu presidendid koostöökokkulepe, milles otsustati taastada kolme Balti riiki läbiva rahvusvahelise velotuuri traditsioon. Alates 2011. aastast tähistab Baltic Chain Tour Via Baltica augustikuus Balti keti aastapäeva ning on ühtlasi Läänemere-äärsetes riikides üks pikim iga-aastane velotuur. Tegemist on kunagise Balti velotuuri analoogiga, mis taaselustati rahvusvahelise jalgratturite liidu (UCI) kalendrivõistlusena. Balti Keti velotuuri korraldajate ambitsioon on aasta–aastalt kategooriat tõsta ning arendada velotuur kõrgeima võimaliku tasemeni ning jõuda Euroopa mainekamate suurtuuride hulka.

