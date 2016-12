Briti rattur, viiekordne olümpiavõitja ning kaheksakordne maailmameister Sir Bradley Wiggins otsustas pikale ja edukale karjäärile punkti panna.

"Mul on olnud õnne elada unistuste elu ning täita oma lapsepõlves seatud eesmärk - teha karjääri selles spordis, millesse ma 12-aastaselt armusin," kirjutab Wiggins oma Facebooki lehel. "Aasta 2016 on aga selle peatüki lõpp."

Wiggins on üks väheseid rattureid, kes on suutnud tõelisesse tippu tõusta nii treki- kui maanteesõidus. Rio olümpial võitis ta trekisõidu võistkondlikus jälitussõidus oma viimase olümpiakulla, olles samal alal triumfeerinud ka 2004. aastal Ateenas. Nii Ateenas kui ka neli aastat hiljem Pekingis võitis ta kulla ka individuaalses jälitussõidus, 2012. aastal Londonis sai ta kodupubliku ees kulla aga hoopis maanteel ajasõidus.

36-aastase Wigginsi viimaseks võistluseks jäi Novembris Belgias toimunud Six Days of Ghenti velotuur - just nimelt Belgias Ghenti linnas Wiggins ka sündis, kolides kaheaastaselt Londonisse.