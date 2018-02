Leedulase surmas on süüdi dopinguaineid levitanud ja tarbima õhutanud klubi omanik?

Foto on illustreeriv.

Lucca politsei võttis vahi alla kuus inimest, keda süüdistatakse dopinguainete levitamises.

Kriminaaljuhtum algatati pärast 21-aastase Leedu jalgratturi Linas Rumšase surma, kes lahkus siit ilmast mullu 2. mail une pealt. Ta sai südameataki.

Mõned nädalad enne surma näitas Rumšas kõrge tasemega võidusõitudel tulemusi, milleni ta varem polnud küündinud. See teadmine tekitas uurijates surma järgselt koheselt kahtlusi, et mängus võivad olla keelatud ained.

Läbiotsimised viidi läbi mitmetes paikades, ka Rumšaste Itaalia kodus. Linase vanem vend Raimondas juunior, kes on samuti rattur, jäi dopinguga vahele mullu septembris ja teenis 4-aastase võistluskeelu.

Tänaseks päevaks on politsei jõudnud sinnamaani, et süüdistused dopinguainete levitamises on esitatud Altopack-Eppela amatöörtiimi omanikule Luca Franceschile, spordidirektorile Elso Fredianile, klubi endisele treenerile Michele Violale ja farmatseut Andrea Bianchile. Neid kõiki süüdistatakse dopinguainete levitamises.

Tiimi omanik Luca Franceschi olevat õhutanud rattureid dopinguaineid tarbima ja varustanud neid keelatud medikamentidega. Lisaks kuuele süüalusele on politsei uurimise all veel 17 inimest.