Lauri Malsroos teenis oma lemmikdistantsil MM-pronksi

Vilniuses täna lõppenud rattaorienteerumise MM-võistlustel teenis Lauri Malsroos oma karjääri kolmanda MM-medali sprindidistantsil.

Vilniuse vanalinna tänavatel ja parkides kulgenud 5,2 km pikkusel rajal oli ülekaalukalt parim venelane Grigori Medvedev ajaga 22.57. Võitja püüdis rajal kinni minut varem startinud soomlase Jussi Laurila ning koos lõpetanud paarile läksidki kaks kirkamat medalit. Kuigi Malsroos kaotas hõbedamehele vaid kaheksa sekundiga, kommenteeris ta ise, et arvestades tema hetkevormi ja mägise iseloomuga sprindirada oli pronksmedal talle siiski kullamaitseline. Varem on Malsroos võitnud MM-sprindis hõbeda 2013. aastal Eestis ja pronksi 2015. aastal Tšehhis.

Suurepärase sõidu tegi oma ülipika karjääri viimases MM-stardis ka vanameister Margus Hallik, kes lõpetas 13. kohaga. 39-aastase Halliku unikaalne MM-karjäär sisaldab osalemist kõigil senitoimunud rattaorienteerumise MM-võistlustel. Aastast 2002 on neid võistlusi kokku 15!

Naisteklassis oli Eleri Hirv 26., kaotust võitjaks tulnud soomlannale Marika Harale kogunes 5.14.

Naisjuunioride seas sai Doris Kudre 14. koha.

Teiste eestlaste tänased kohad:

Mehed: 43. Marek Karm, 53. Riivo Roose

Naised: 34. Liisi Rist

Naisjuuniorid: 28. Jonne Rooma

Meesjuuniorid: 32. Märten Henrik Pais, 41. Tomi Andre Piirmets