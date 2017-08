Lauri Malsroos saavutas MMi tavarajal karjääri parima koha

Vilniuses jätkuvatel rattaorienteerumise MM-võistlustel tegi Lauri Malsroos oma senise karjääri parima soorituse tavarajal ja saavutas kuuenda koha.

Mehe enda sõnul jäid paraku hinge kripeldama paar raja teises pooles tehtud ligikaudu minutilist viga, sest hõbemedal jäi tihedas protokollis vaid ühe minuti ja 18 sekundi kaugusele. Enam kui 3-minutilise eduga kulla võitnud taanlase Rasmus Soegaardi tempo vastu ei oleks täna kuidagi saanud. Linnulennult 30 km pikkusel ja mägisel rajal oli tema võiduajaks 1.52:31.

Hõbeda teenis tšehh Jiri Hradil ajaga 1.55.46 ja pronksi venelane Anton Foliforov 1.56.04-ga. Malsroosi tulemus oli 1.57.04, tema ette jäid veel tšehh Vojtech Ludvik (1.56.50) ja venelane Grigori Medvedev (1.56.56).

Käesoleval MM-il on Malsroos sõitnud tõusvas joones ja saavutanud erinevatel individuaaldistantsidel kohad 12., 10. ja 6. Laupäeval on viimase alana kavas sprint, kust eestlane on varasemalt võitnud MM-hõbeda ja –pronksi. Kella 10.30-12.15 näeb televisiooni otseülekannet sprindivõistluselt kanalis Viasat Sport Baltic. Kommenteerivad Artur Raichmann ja Taaniel Tooming.

Teiste eestlaste tänased kohad:

Mehed: 36. Riivo Roose, 39.Margus Hallik

Naised: 35. Eleri Hirv, 39. Liisi Rist

Naisjuuniorid: 19. Doris Kudre, 21. Jonne Rooma

Meesjuuniorid: 20. Märten Henrik Pais