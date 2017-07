Lauri Ausi mälestusvõistlus toob starti tipud ja harrastajad

Homme, 16. juulil toimub Pirital juba 14. Maxima GP – tipprattur Lauri Ausi mälestussõit.

Ühepäevasesse programmi kuulub nii eliitratturite 126-kilomeetrine sõit Pirita-Kloostrimetsa ringrajal kui ka harrastajale suunatud 54-kilomeetrine rahvasõit. “Ühendame tervele perele mõeldud distantsid ühte päeva, et kõik jalgrattahuvilised saaks nii ise võistelda kui ka tipprattureid publikuna kannustada,” lausus võistluse peakorraldaja Tõnu Tamm.

Turvalise rattasõidu propageerimise eesmärgil toimub liiklusele suletud kuue kilomeetri pikkusel Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil ka peresõit, millel on tasuta osalema oodatud ühiselt emad, isad, vanavanemad ja lapsed, kõik kel vanust kuus aastat või enam. “Lisaks oleme mõelnud ka pere kõige pisematele rattahuvilistele, kellele korraldame 200 meetri pikkuse tillusõidu,” lausus Tamm.

Väikestele pealtvaatajatele on mõeldud ilusa ilma korral välibatuut.

Tillusõit on kõigile osalejatele tasuta ning iga väike rattur saab premeeritud. Peresõit on eelregistreerunutele tasuta, kohapeal on osalustasu suuruseks viis eurot. Sarnaselt tillusõiduga on peresõidus kõiki osalejaid ootamas auhind. Rahvasõidul osalemise tasu on kohapeal 25 eurot.

Täpsema info Lauri Ausi 14. mälestussõidu programmi ja registreerimise kohta leiab aadressilt http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/

Lauri Aus`i 14. mälestusvõistluse ajakava:

9.00 - avatakse võistluskeskus Pirita kloostri esisel alal

11.00 - Põhisõidu 126km start

14.15 - Peresõidu 6km start (jõukohane distants ka lastele alates 6. eluaastast)

14.45 - Tillusõidu 200m start (lastele vanuses kuni 6 eluaastat, start Pirita sillalt)

15.00 - Rahvasõidu 54km start (eraldi arvestus maantee ja maastikuratastele)

17.30 - Võistluskeskus suletakse