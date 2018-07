Lätlane tegi Tour de France´il ajalugu, andes silmad ette ka eestlastele

A very happy @Tomashuuns becomes the first Latvian rider to ever put his hands on a leader jersey on Le Tour! 🇱🇻 🔴⚪

Toms Skujiņš devient le premier Letton à revêtir un maillot distinctif du Tour ! 🇱🇻 🔴⚪@CarrefourFrance#TDF2018 pic.twitter.com/r94GkClZw4