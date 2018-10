Lance Armstrongi meeskonna endine mänedžer sai eluaegse tegutsemiskeelu

54-aastasele belglasele määrati algselt 2014. aastal Ameerika Ühendriikide Spordi Arbitraažikohtu poolt 10-aastane tegutsemiskeeld, sest ta aitas kaasa Lance Armstrongile, kes kasutas aastaid dopingut, mille abil võitis ameeriklane seitse Tour de France'i tiitlit.

"Tunnistan, et minevikus sai palju vigu tehtud," kirjutas Bruyneel väljaandes Cyclingnews. "On palju asju, mida soovin, et oleksin teinud teisiti ja kahtsen sügavalt oma vigu."

Lisaks sai eluaegse tegutsemiskeelu meeskonna arst Pedro Celaya ning treeneri Jose Marti keeldu suurendati kaheksa aasta pealt viieteistkümnele.

2012. aastal mõisteti Armstrong süüdi dopingutarvitamises. Tema võidetud seitse Tour de France'i tiitlit tühistati ning ta sai eluaegse võistluskeelu.