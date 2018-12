Lance Armstrong: Uberisse investeerimine päästis mu perekonna

47-aastane ameeriklane jäi 2012. aastal ilma kõigist oma seitsmest Tour de France'i tiitlist, sest oli üles tunnistanud, et on praktiliselt kogu karjääri jooksul kasutanud erinevaid dopinguaineid.

Nüüd avaldas eksrattur, et investeeris 2010. aastal 100 000 dollarit (87 903 eurot) riskikapitalifondi, mis rahastas sõidujagamisteenust Uber.

"See päästis meie perekonna," ütles Armstrong CNBC-le.

Sel aprillil nõustus Armstrong kokkuleppemenetluse korras maksma USA valitsusele 5 miljonit dollarit (4,4 miljonit eurot), kuid oleks võinud ilma jääda ka 100 miljonist.

Kokkuleppeid teiste osapooltega oli veel ning enda sõnul läksid need koos kohtukuludega talle maksma 111 miljonit dollarit (97,6 miljonit eurot).

Viie lapse isa Armstrong ei avaldanud, kui palju ta Uberi investeeringust teenis, kuid märkis, et see oli "liiga hea, et olla tõsi".

Ta lisas, et 2010. aastal, kui ta investeerimisotsuse tegi, oli aasta varem astutatud Uberi väärtus 3,7 miljonit dollarit, tänavu aga juba 72 miljardit ning 2019. aasta hinnanguliseks väärtuseks pakutakse suisa 120 miljardit.

Küsimusele, kas ta teenis "10, 20, 30, 40 või 50 miljonit", vastas Armstrong: "See on üks neist."

Armstrongi sõnul ei teadnud ta isegi fondi Lowercase Capital raha pannes, et see Uberisse investeeritakse.