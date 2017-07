Lähte rattamaratoni rajameistrile tekitavad peavalu ühed kavalad loomad

TP Kliinikumi Lastefondi heategevusmaratonini on jäänud kaks nädalat, aga juba eelmisel aastal planeeritud ja sisse lõigatud rajad ei pruugi võistluspäevaks osaliselt kasutuskõlblikud olla.

Nimelt on koprad ehitanud ühes metsas kuivenduskraavidesse nii palju tamme ette, et vesi oli metsa täielikult üle uputanud. Rajameistrid on siiani head tööd teinud ning suurema osa tammesid juba ülesse leidnud ning veele teed avanud. Vesi on küll kõvasti langenud, aga kõiki tammesid pole suudetud veel tuvastada ja sedasi pole maad veel päris kuivaks saadud.

Ürituse peakorraldaja Rene Mandri sõnul paanikaks veel põhjust pole:“ Koprad on head tööd teinud ja ühe lõigu rajast korralikult üle uputanud, aga usun, et rajameistrid saavad asja kontrolli alla. Õnneks on hetkel ka soojad sajuta ilmad ning veest vabanenud pinnas peaks kiirelt sõidetavaks muutuma. Kui isegi 5. augusti matkasõiduks antud metsalõik veel päris sõidetav pole, siis võistluspäevaks 12.augustil loodame küll korda saada. Matkasõidu päeval peame võibolla lihtsalt alternatiivina kasutama ümber ühe metsa minekuks kruusateed.“

Lähte vaatetorni juurest algava rattamaratoni rada on läbinud korraliku uuenduskuuri, start ja finish on viidud lihtsamaks ja üldjoontes on rajad veelgi põnevamad kui varem. Kruusatee osakaalu on vähendatud ja rada viidud pigem puude vilusse metsaradadele. Vana hea klassikuna tuleb kurikuulsat Linnamäge ka seekord vallutada kolme külje pealt! Lähte suusaradadel maratoni raames seekord ei sõideta, sest sinna on juba praegu maha märgitud 13.august toimuva Olümpiakrossi raja trass. Mõlemal päeval lubas startida ka Eesti parim XCO sõitja Martin Loo.