Kuu aja pärast startiv Balti Keti velotuur ootab eestlasest võitjat

Eestlased olid viimati Balti Keti velotuuri valitsejad 2011. aastal, kui paremusjärjestus pöörati pea peale viimase etapiga. Lausvihmas kihutati Viljandi ümbruses ja üldarvestuse kümnendalt kohalt tõusis toona võitjaks Erki Pütsep. Seejärel on hakanud viltu vedama. Vaid 2013. aastal sähvatas etapivõiduga Mihkel Räim, aasta varem sai ta mägedekunininga tiitli. Ülejäänud aja on eestlased jagamist kõrvalt vaadanud. Eesti Vabariigi juubeliaastal tuleb viga parandada!

Loe veel

„Selge, et iga võistluse korraldaja unistuseks on omade võimalikult hea esinemine. See tooks ehk rahva raja äärde ja paneks silma särama ka korraldajal endal,” teab velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar omast käest. „No ja siinkohal väärib mainimist, et UCI reitingupunkte, mille nimel rattamaailm elab ja hingab, on koduseinte toel ja rahva kaasaelamisel ehk lihtsam välja võidelda. Need punktid määravad pääsu tiitlivõistlustele,” lisas Tõnissaar.

Profiklubidest on eelülesandmise põhjal tänavusele velotuurile tulemas Minsk Cycling Club (Valgevene), Memil-CCN Pro Cycling (Soome), Staki-Technorama (Leedu), Java-Partizan (Serbia), LKT Team Brandenburg (Saksamaa), Apple Team (Kasahstan), Voster-ATS Team (Poola), Amore & Vita-Prodir (Albaania). Lisaks tulevad joonele paljude riikide koondised ja mõned amatöörklubid.

Balti Keti velotuur 2018 etapid:

23. august - Proloog 4,8 km (Tallinn, Pirita)

24. august - Esimene etapp 160 km (Tallinn, pidulik start Toompealt ja finiš Pirital)

25. august - Teine etapp 155 km (Läti, Valmiera - Sigulda)

26. august - Kolmas etapp 160 km (Leedu, Penevežys - Vilnius)

Velotuuri auhinnafond on UCI reeglite kohaselt 6355 eurot, millest üldvõitja teenib 964 eurot.