Kus Kangert jätkab? Hollandlased tahaks teda näha LottoNL-Jumbo meeskonnas

Keskkonna vahetus on mingil hetkel isegi hädavajalik, et motivatsiooni kõrgel hoida.

Kõik märgid viitavad sellele, et Kangert läheb uutele radadele, aga senimaani on salapärane vaikus, millise meeskonnaga ta lepingu sõlmib.

Ta on ise vihjanud, et kosilasi oli mitmeid ja suusõnalised kokkulepped on juba sõlmitud. Aga kellega? Kangertil on käesolevast aastast uus agent, soomlane Joona Laukka, kellel eriliselt head sidemed Prantsusmaa ja Belgia tiimidega. Ta on ise profina just nende riikide klubides sõitnud.

Tegelikkuses ei saa välistada ühtegi Pro Touri tiimi. Üldjoontes võiks kõigil olla Kangerti vastu huvi.

Näiteks Hollandi portaal Sportnieuws tegi hiljuti küsitluse, keda Hollandi profitiimi LottoNL-Jumbo tulevaks hooajaks juurde palgata. Välja pakuti viis nime, nende hulgas ka Kangert. Eestlast nähakse sel juhul suurtuuridel Steven Kruijswijki ja Primož Roglici abimehena. Kangert sai hääletusel 25 protsenti häältest ehk hollandlased näeks teda meeleldi tiimi tugevdamas.

Veel üks variant võiks olla Team Dimension Data. Tuleval hooajal hakkab tiim sõitma BMC ratastega, mida Kangert Eestis maale toob. Selle kaudu võivad tekkida sügavamad suhted, mis päädivad ka sõitjalepinguga. Eks näeb. Hiljemalt septembris on kõik klaar.