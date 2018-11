KOMMENTAAR | Absurdihuumor. Eesti aasta meesrattur on koduses reitingus 32. kohal, esikümnes pea 70-aastane seeniorsportlane

Valikute tegemise reglemendis on sees ka klausel - tõsi, tähtsuselt alles neljandal pügalal - mis märgib, et arvestada tuleb ka Eesti individuaalset reitingutabelit. Selles reitingus on Kangert 32., meesratturitest 27. kohal! Tänavuse hooaja punktitabeli alusel on ta kaugel maas Martin Loost, Rein Taaramäest, Aksel Nõmmelast, Gert Jõeäärest ja Mihkel Räimest. Reitingu esikümnes on tervelt neli harrastussportlast, neist üks pea 70-aastane seeniorsportlane. Ja sellist tabelit arvestatakse parimate valikul? Kui see ei ole absurdihuumor, siis mis see on?

Kindlasti ei saa öelda, et Kangerti parimaks nimetamine oli vale, aga kogu see valiku tegemise protseduur paistab üks pudru ja kapsad. Kuidas saab parimaks nimetatud mees koduses reitingus, vabandust väljenduse eest, olla karupe...s. Midagi ei klapi, kohe totaalselt ei klapi. Kusjuures parimate valiku puhul tunnistavad võitjad juba mitmendat aastat järjest, et pigem väärinuks austavat tiitlit keegi teine. Vaevalt, et see on märk liigsest tagasihoidlikusest, pigem viide sellele, et valikuid tuleks teha teistsuguste kriteeriumide alusel.

Mis oli kommentaari mõte? Aga see, et kui alaliit aastast kokkuvõtteid teeb ja parimaid paika paneb, tuleks valikuid teha nii, et auhinda vastu võtval sportlasel poleks laval ebamugav olla.