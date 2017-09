Kolm Vene ratturit kaebasid WADA ja skandaalse doktor McLareni kohtusse

Kolm Venemaa trekiratturit on alustanud kohtuteed maailma antidopinguagentuuri (WADA) ja Kanada dopinguuurija dr Richard McLareni vastu.

Kirill Svešnikov, Dmitri Strahhov ja Dmitri Sokolov ei saanud 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial osaleda, sest Venemaa sportlastele kehtis seal kollektiivkeeld. Kõik sai alguse skandaalsest McLareni raportist, mis paljastas Venemaa riikliku dopingusüsteemi.

Ratturite sõnul on neid aga ebaõiglaselt koheldud. Kuigi neid McLareni raportis ei nimetatud, tunnevad nad, et neile tehti suurt mainekahju. Kohtuhagi anti sisse Kanadas Ontario ülemkohtus ning selle eesmärgiks on saada kahjutasu.

Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) enne olümpiat meestele õigust ei andnud.

"WADA ja dr Richard McLaren ei lasknud meil jõuda elu eesmärgini ehk osaleda Rio olümpial, meie spordiala kõige tähtsamal võistlusel. Me väidame, et meid seostatakse ekslikult petturite ja dopinguga," vahendab BBC Sport Svešnikovi sõnu.

"Me palume kohtult kogu tõestusmaterjal läbi vaadata ja meid süüdistusest vabastada."