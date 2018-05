Kõhuhädaga võidelnud Kangert: elu kõige raskem etapp!

Giro d'Italia täna sõidetud 9. etapi võitis üldliider Simon Yates (Mitchleton-Scott). Kõhuhädaga võidelnud Tanel Kangert (Astana) piirdus 72. kohaga, kaotades võitjale juba 16 minutit ja 42 sekundit.

Yatesile järgnesid Thibaut Pinot (FDJ) ja tiimikaaslane Esteban Chaves.

Inglase üldedu Chavesi ees on nüüd 32 sekundit. Tom Dumoulin kaotab kolmandana 38 sekundiga. Chris Froome (Sky), kes kaotas täna parimatele üle minuti, langes 11ndaks (+2.27).

Kangert kukkus 18. kohalt 36ndaks ning kaotab Yatesist ligi 19 minutiga.

"Elu kõige raskem etapp. Öine keeramine kõhus kulmineerus varahommikuse oksendamisega. Ühegi ampsuta starti, sõidu ajal suutsin läbi raskuste süüa 4-5 riisikooki ja juua vett vaheldumisi spordijoogiga (mis hiljem sama teed välja tuli)," teatas Kangert Facebookis ja lisas: "Viimased 20km polnud isegi bensiiniaure enam alles, mille pealt vähemalt rahvafolklooris suuri tulemusi tehakse. Palju neid glükogeenivarusid kehas oligi -2500kcal äkki? Igal juhul liiga vähe, et üle 6-tunnine võistlus lisasöögita läbida. Peale sõitu oli raske kõndida, rääkida, lihtsalt ollagi oli raske. 40h on aega kosuda järgmise etapini, loodan, et sellest piisab."