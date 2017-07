Kes 198 ratturi hulgast tuleb täna algava Tour de France'i võitjaks?

Täna algab juba järjekorras 104. Tour de France, mis sel aastal on 3540 kilomeetri pikkune. Kuigi ühtegi eestlast ei stardi sel aastal, siis põnevust peaks jaguma kõigile.

Loomulikult on kõige suuremaks küsimuseks see, et kes pikast kannatuserajast võitjana välja tuleb. Arvatavasti tuleb suur heitlus britt Chris Froome'i ja austraallase Richie Porte'i vahel. Froome on viimasel kahel aastal olnud just see, kes finišis šampust on saanud juua. Ka tänavu on ta suurim võidupretendent, kuigi sel aastal ta veel ühtegi võitu kirja pole saanud.

Mehed peaksid vormi poolest olema umbes samal tasemel ning võitja otsustab arvatavasti ka mõlema sõitja meeskondade töö.

Täna peetav esimene etapp on 14 km pikkune eraldistart ning viimane mees stardib Eesti aja järgi kell 19.32.

Kahjuks eestlastes pole sel aastal kedagi jälgida, sest Astana ridades sõitev Tanel Kangert on audis küünarliigesemurruga ning Rein Taaramäe vorm polnud piisavalt hea, et mahtuda tuuril sõitvate ratturite hulka.